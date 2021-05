LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Out LeBron, ci pensa Anthony Davis. Ai Lakers serviva a tutti i costi una vittoria contro Phoenix ed è arrivata (123-110) con l’ex Pelicans assoluto protagonista: 42 punti, 12 rimbalzi, 5 assist, tre stoppate e tre palle recuperate. I gialloviola restano sulla scia di Portland, per quel sesto posto che permetterebbe di evitare la roulette dei play-in. Ormai certi dei play-off invece i Mavericks, che consolidano il quinto posto grazie al 124-97 su Cleveland firmato da Hardaway jr (25 punti) e Richardson (20 punti). Ne firma 15 Doncic, espulso a inizio terzo quarto per un fallo su Sexton, buona prova per Nicolò Melli: 9 punti con 2/2 da due, 1/3 da tre e 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi e tre assist in 21 minuti.

A Est vede il traguardo vicino New York, che passa allo Staples Center per 106-100 contro i Clippers. A fare la differenza Rose (25 punti) e Bullock (24 punti), ai californiani non basta un Leonard da 29 punti. Lo scontro diretto per la sesta piazza fra Miami e Boston va agli Heat (130-124), presi per mano da un Butler ispirato (26 punti e 11 assist) che trova sponda in Robinson (22 punti) e Adebayo (20 punti): due ora le partite di vantaggio sui Celtics, aggancio anche agli Hawks che però sono avanti negli scontri diretti. Continuano a credere nei play-in i Bulls, che tengono ancora nel mirino la decima piazza occupata da Indiana grazie al 108-94 su Detroit (29 punti e 16 rimbalzi per Vucevic, 30 punti di LaVine), così come restano in corsa a Ovest i Pelicans, che rimontano Charlotte fino al 112-100 finale (24 punti e 11 assist di Bledsoe) e centrano la quarta vittoria in sei partite. A completare il quadro delle gare giocate nella notte, il successo di Minnesota su Orlando (128-96 con 27 punti a testa per Towns e Russell) e il 126-98 di Sacramento contro OKC, con otto giocatori in doppia cifra fra i Kings.

(ITALPRESS).