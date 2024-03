ROMA (ITALPRESS) – Affermazione casalinga di Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet della Little Caesars Arena, di fronte a oltre 19mila spettatori, i Pistons mettono al tappeto i Brooklyn Nets per 118-112 con 34 punti di Ivey e 32 di Cunningham; tra i padroni di casa, l’ala piccola azzurra Simone Fontecchio, classe 1995, termina a referto con 4 punti, 6 rimbalzi e 1 assist in 24 minuti di impiego. Nell’incontro più atteso, i Denver Nuggets si impongono sui Boston Celtics per 115-109 nonostante i 41 punti di Brown, top-scorer della serata; tra i padroni di casa, ennersima tripla doppia stagionale di Jovic (32 punti, 12 rimbalzi, 11 assist). Sconfitta interna die Golden State Warriors, che cedono per 122-125 ai Chicago Bulls, trascinati dai 33 punti a testa di DeRozan e Vucevic. Minnesota in versione corsara contro Indiana Pacers: i Timberwolves fanno festa in volata per 113-111 con 44 punti di un implacabile Edwards. Vittorie casalinghe di misura per Dallas Mavericks (114-108 su Miami Heat), Phoenix Suns (120-113 sui Toronto Raptors) e Sacramento Kings (131-129 sui San Antonio Spurs).

– Foto Image –

(ITALPRESS).

