FRIBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Juventus si è qualificata per i quarti di finale dell’Europa League. I bianconeri hanno superato in trasferta il Friburgo per 2-0 bissando così la vittoria per 1-0 ottenuta una settimana fa all’Allianz Stadium di Torino.

Solo al 22′ del primo tempo la prima occasione della serata e ad averla è stato il Friburgo. Da un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Gunter, è stato Ginter a staccare più alto di tutti di testa e a chiamare alla grande parata Szczesny quindi, sulla corta respinta, ci ha provato Gregoritsch che però non ha trovato la porta. Al 27′ è stato invece Vlahovic a trovare il gol dopo una clamorosa traversa colpita da Bremer di testa su una punizione battuta da Kostic, ma la rete è stata annullata dopo l’intervento del Var per fuorigioco dello stesso attaccante serbo. Al 41′, servito da Fagioli, ci ha invece provato Gatti con un’incursione e successiva conclusione sulla quale è intervenuto il già ammonito Gulde con un braccio. L’arbitro ha avuto bisogno ancora dell’aiuto del Var e alla fine ha deciso per l’espulsione del difensore del Friburgo e il rigore della Juventus.

Sul dischetto si è presentato Vlahovic che ha calciato (male) centralmente, il portiere Flekken ha toccato con un piede ma non è riuscito a evitare il gol. Il numero 9 bianconero è tornato così al gol a un mese esatto e sei partite dall’ultima rete, arrivata sempre in Europa League nell’andata dello spareggio con il Nantes. Ancora Szczesny protagonista al 13′ della ripresa: su un tiro ravvicinato di Gregoritsch il portiere polacco ha compiuto il secondo grande miracolo della serata. Juventus decisamente meno propositiva nonostante la superiorità numerica, attenta più a difendere i due gol di vantaggio considerando anche la gara di andata che a mettere definitivamente la parola fine. Parola fine che però è arrivata a pochi secondi dal termine quando Chiesa, servito da un filtrante di Rabiot, ha controllato di sinistro in area prima di infilare con un destro angolato Flekken che nulla ha potuto sulla conclusione dell’attaccante bianconero.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

