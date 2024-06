PALERMO (ITALPRESS) – Vito Riggio si è dimesso da amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo.

“Mi sono dimesso questa mattina in Consiglio di amministrazione ma lo avevo annunciato a ottobre scorso”, ha detto Riggio all’Italpress spiegando di essersi dimesso “per ragioni personali perchè ho compiuto 77 anni – ha continuato – e poi perchè non capisco l’indirizzo politico del socio, che è il Comune”.

“Poi – ha aggiunto – ho finito i lavori. Abbiamo avuto un bilancio di notevole risultato e quindi mi sembrava di dover dare seguito a qualcosa che avevo già annunciato. Sei mesi di tempo, di preavviso, sono più che sufficienti perchè il socio possa provvedere in un senso o in un altro”.

Infine Riggio ha precisato che per ora resta “consigliere di amminstrazione”. “Poi vedremo”, ha concluso.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).