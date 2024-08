ROMA (ITALPRESS) – Un accordo di collaborazione di Roma Capitale e Iter Vitis per elaborare uno studio finalizzato a definire un circuito dei vigneti urbani con l’obiettivo di valorizzare la vitivinicoltura del territorio in ambito internazionale anche attraverso la promozione di itinerari enoturistici.

E’ il protocollo d’intesa oggetto della delibera presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi approvata dalla giunta capitolina con il quale si avvia la cooperazione con Iter Vitis, associazione internazionale cui aderiscono 24 Paesi approvata dal Consiglio d’Europa nel 2009 la cui mission è la tutela del paesaggio viticolo europeo considerato come bene immateriale di alto valore.

Con il supporto di un comitato scientifico di Iter Vitis Roma Capitale ha l’obiettivo di realizzare all’interno del territorio comunale un circuito di vigneti urbani, attraverso l’elaborazione di uno studio che ne individui le aree e le strategie di valorizzazione anche a scopo didattico per la cittadinanza.

“Con l’approvazione di questo accordo di collaborazione, a pochi giorni da quello siglato con l’Associazione ‘Donne del Vinò, si aggiunge un altro strumento alle strategie volte alla salvaguardia della biodiversità vinicola, alla promozione dell’enoturismo e alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio vitivinicolo di Roma come elemento integrante della sua identità storica e culturale” dichiara l’Assessora Alfonsi. (ITALPRESS).

