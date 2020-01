Il driving camp di Zsambek, in Pannonia, ha ospitato la presentazione dei due nuovi modelli ibridi della Suzuki, la Vitara e l’ S-Cross. Suzuki, che ha chiuso il 2019 con numeri record, raggiungendo una quota di mercato del 2%, con un ibrido del 9% , presenta la Vitara e l’S Cross. Il motore ibrido 48V ha una coppia massima di 50 Nm, e il motore elettrico raggiunge la massima potenza di 10 KW ed un amperaggio di 8 Ah. L’ ISG da 48 V svolge le funzioni di alternatore, starter e motore elettrico, gli altri due elementi che completano la dotazione sono la batteria da 48 v a ioni di litio ed il convertitore da 48 v a 12 v. La batteria ed il convertitore sono posti sotto il sedile passeggero e guidatore mentre l’ISG sotto il motore. Il motore elettrico fornisce coppia al riavvio del motore ed in accelerazione mentre in decelerazione, a frizione premuta, mantiene il minimo del motore per una pronta riaccelerazione. Il nuovo sistema funziona tra gli 80 ed i 15 km/h.

Le novità sul S-Cross Hibrid 1.4 comprendono il sistema “attentofrena” ed il cruise control adattivo, entrambi di serie su tutta la gamma. I consumi sforano i 4,6 l/100 km e le emissioni di CO2 sono di 104 g/Km con una diminuzione del 21% rispetto ai 132 g/km nel modello non ibrido. I Consumi dell’ S- Crooss Hybrid 1.4 nel ciclo urbano sono di 5,2 L/100 km , ben il 25% in meno rispetto all’ S-Cross 1.4 2WD. Nel ciclo combinato il risparmio di carburante fra i due modelli supera il 21%. Gli allestimenti previsti per S-Cross Hybrid sono per il 2 ruote motrici il Cool da 24.490 euro e lo Starview da 27.890 Euro. Per il quattro ruote motrici è previsto soltanto il Cool a 26.690 euro. Tutti i modelli sono con cambio manuale, mentre per l’automatico bisognerà attendere la fine del 2020. La gamma colori comprende per lo Starview il pastello bianco santorini e per i metallizzati otto soluzioni dal Rosso Siviglia al Nero Dubai al Blu Capri al Bianco Artico.

L’offerta lancio, con il porte aperte l’8 ed il 9 febbraio, prevede una promo cliente di 3.500 Euro, anche senza finanziamento, fino al 31 marzo, che porta a 20.990 Euro il costo per la due ruote motrici e a 23.190 euro la spesa per la trazione integrale. La Vitara, modello al primo posto tra i fuoristrada in Italia con le 4.748 unità vendute nel 2019, fa dunque il suo ingresso nel mondo dell’ibrido con il motore da 1.4 cc con cambio manuale. Le novità di prodotto consistono nei gruppi ottici full led, che migliorano e rendono più aggressiva la linea e nei sensori luce e pioggia, di serie su tutta la gamma. Gli allestimenti per la trazione a due e a quattro ruote sono Cool, Top e Starview. Cool, l’allestimento di ingresso comprende fra l’altro i cerchi da 17″, fari e luci diurne full led, volante in pelle, apple car play e android auto, telecamera posteriore con misuratore di distanza, guida assistita di secondo livello e hill descent control sulla versione 4WD. La Top, in aggiuntivo rispetto a Cool, ha i cerchi in lega da 17″ bicolor, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed i sedili in materiali pregiati.

La Starview, rispetto alla Top, ha il tetto panoramico apribile in vetro. Le emissioni di CO2 per la Vitara Hybrid 1.4 da 129 Cv sono di 104 g/km, ben 21% in meno rispetto al precedente modello benzina ed i consumi di 4,6 l/km nel combinato sono inferiori del 19% alla vettura a benzina. Il listino va dai 24.200 euro per l’allestimento Cool a due ruote motrici ai 26.400 Euro per il Top ed ai 27.200 euro per lo Starview. Mentre con 2.200 Euro in più si può avere la trazione integrale, 26.400 euro per il Cool, 28.600 Euro per il Top e 29.400 Euro per lo Starview.

La gamma colori prevede un incremento di 650 Euro per i metallizzati, rispetto al pastello e di 1.300 euro per il Bicolor. Il pacchetto V More, di serie con vernice bicolore comprende l’orologio Kanji, lo spoiler posteriore nero e modanature laterali cromate. L’offerta lancio prevede una promo cliente di 3.250 euro con permuta e rottamazione anche senza finanziamento. Prezzo promo fino al 31 marzo di 20.950 Euro e di 23.150 Euro sulla quattro ruote motrici. Gli obiettivi di vendita 2020 per la Suzuki sono di 10.000 vetture per la Vitara Hybrid con una previsione del 60% per la 4 WD all grip e di 3.000 unità per la S-Cross Hybrid.

(ITALPRESS).