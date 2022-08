L’AQUILA (ITALPRESS) – Papa Francesco è partito dall’eliporto del Vaticano per recarsi all’Aquila, in occasione della sua visita alla città abruzzese. Appena atterrato giungerà in in piazza Duomo dove sarà accolto dal cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo Metropolita dell’Aquila, da Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo e dalle principali autorità civili e religiose della città. Accompagnato dal cardinale Petrocchi, Francesco entrerà in Duomo per una visita privata, quindi, sul sagrato del Duomo, l’incontro con i familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile del 2009. Di seguito la visita alla Basilica di Santa Maria in Collemaggio per la celebrazione della Santa Messa, la recita dell’Angelus e il rito dell’apertura della Porta Santa. Un rito, quello della “perdonanza celestiniana” che si ripete dal 1244. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it