Violenza sulle donne, Gino Cecchettin “Vita è sacra e va preservata”

ROMA (ITALPRESS) - "Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Io vorrei che non fosse solo una giornata fine a se stessa ma deve essere il simbolo di un percorso che deve essere valido per tutto l'anno. Portate rispetto alle donne e ricordatelo non solo il 25 novembre ma ogni giorno, quando vi alzate e affrontate la giornata". Lo afferma Gino Cecchettin - padre di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato - in un videomessaggio registrato alla Panchina Rossa della Camera dei Deputati. sat/mrv (Fonte video: Camera dei Deputati)