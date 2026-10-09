Violenta tromba d’aria nel Trapanese, ingenti danni alle auto e alle abitazioni

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) - Una doppia tromba marina si è abbattuta sui territori di Marsala e Petrosino, causando diversi feriti, ingenti danni alle abitazioni e il ribaltamento di alcune autovetture. L’Arma dei Carabinieri di Marsala è impegnata sin dai primi momenti dell’emergenza, nell’ambito delle attività di soccorso coordinate dalla Prefettura di Trapani, nelle operazioni di assistenza alla popolazione e nello svolgimento dei servizi necessari alla gestione dell’emergenza, con servizi di vigilanza e “antisciacallaggio” per prevenire furti e intrusioni nelle abitazioni e negli immobili danneggiati. mrc/azn (Fonte video: Carabinieri)