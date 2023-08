ROMA (ITALPRESS) – E’ partita alla volta della Corea del Sud la Nazionale azzurra di scherma paralimpica, chiamata ad affrontare l’ultima prova di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di Terni 2023. Le gare della tappa asiatica del circuito iridato si svolgeranno a Busan da sabato 2 a martedì 5 settembre.

Nella prima giornata saranno in programma quattro competizioni. Dalle 2, ora italiana, al via il fioretto femminile categoria A con due azzurre impegnate, Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia, e alla sciabola maschile B, dove sarà in pedana Gianmarco Paolucci. Dalle 6 spazio alla sciabola maschile A, con Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi, e al fioretto femminile categoria B, gara in cui rappresenteranno in Tricolore Bebe Vio Grandis (che ripartirà dalle tre vittorie consecutive conquistate nelle prove di Pisa, Nimes e Varsavia) e Alessia Biagini.

Il 3 settembre in pedana dalle 2 la spada maschile A con quattro italiani ai nastri di partenza (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini) e la sciabola femminile B con Rossana Pasquino. Alle 6 toccherà alla spada maschile B (Gianmarco Paolucci e Michele Massa) e alla sciabola femminile A (Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia).

Lunedì 4 settembre le ultime quattro competizioni individuali. Alle 2 il fioretto maschile A (Matteo Betti ed Emanuele Lambertini) e la spada femminile B (Alessia Biagini e Rossana Pasquino). Dalle 6 il via del fioretto maschile B con Michele Massa e della spada femminile A (senza azzurre impegnate).

Martedì 5 settembre la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Busan si chiuderà con la gara a Squadre di fioretto maschile in cui l’Italia sarà rappresentata dal terzetto composto da Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Michele Massa.

La trasferta coreana, che metterà in palio altri punti preziosi per la qualificazione ai Giochi di Parigi2024, sarà l’ultima prima dei Mondiali di scherma paralimpica di Terni 2023, in scena dal 3 all’8 ottobre. Per il coordinatore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e per i ct Simone Vanni (fioretto), Francesco Martinelli (spada) e Marco Ciari (sciabola) si tratterà dunque di un’importante verifica in vista del grande appuntamento iridato sulle pedane “di casa”.

