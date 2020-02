MONTALCINO (ITALPRESS) – Vino e sport protagonisti nella formella celebrativa dedicata alla vendemmia 2019 del Brunello di Montalcino, firmata quest’anno dal presidente del Coni Giovanni Malago’. Il sogno olimpico, quello legato ai Giochi di Milano-Cortina, per un’annata da sogno della vendemmia del prezioso vino: e’ l’ideale interpretazione data dal massimo esponente dello sport italiano, che sabato 22 febbraio a Benvenuto Brunello posera’ la 28^ mattonella di ceramica sul muro del Palazzo comunale di Montalcino. Sara’ sold out l’attesa anteprima 2015 del principe dei vini toscani, che vedra’ un eno-prologo riservato alla stampa di tutto il mondo. Degustazioni di un’annata che si preannuncia storica, abbinamenti con il cibo, ma non solo: al teatro degli Astrusi va in scena anche Vittorio Sgarbi con “Un’annata ad opera d’arte”, un parallelo tra vino, creativita’ e genio della cultura italiana.

(ITALPRESS).