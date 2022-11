ROMA (ITALPRESS) – Vittoria di Boston nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Privi dell’infortunato Danilo Gallinari, i Celtics hanno sconfitto per 128-112 i Detroit Pistons con 31 punti di Tatum, 30 di Brown e 24 di Hauser. Successo in trasferta anche per Utah Jazz, che senza Simone Fontecchio hanno violato il parquet di Atlanta Hawks per 125-119 con 32 punti di Markkanen. Due i derby andati in scena, a cominciare da quello di Los Angeles, vinto per la nona volta di fila dai Clippers: i Lakers si arrendono per 114-101 nonostante i 30 punti di James, infortunatosi alla gamba sinistra a metà quarto periodo. Ai Brooklyn Nets, invece, il derby della ‘Big Applè: New York Knicks al tappeto per 112-85 sotto i colpi di Durant, a referto da top-scorer con 29 punti. Altri risultati: Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers 95-105; Indiana Pacers-Denver Nuggets 119-122; Toronto Raptors-Houston Rockets 116-109; Chicago Bulls-New Orleans Pelicans 111-115; Minnesota-Timberwolves-Phoenix Suns 117-129; Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 132-136 d2ts; San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 122-124 d1ts; Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers 127-120.

