ROMA (ITALPRESS) – Daniele Orsato non sarà in campo nelle semifinali di Euro2024 e resta in corsa per aggiudicarsi la direzione di gara della finale di Euro2024. La Uefa infatti ha designato gli arbitri per le semifinali in programma tra domani e mercoledì e il fischietto di Schio, che chiuderà la carriera al termine degli Europei, non è tra i direttori di gara coinvolti. Per Spagna-Francia, prima semifinale in programma domani alle 21 a Monaco di Baviera, è stato designato lo sloveno Slavko Vincic. Con lui i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic come assitenti, lo slovacco Ivan Kruzliak come quarto ufficiale di gara, quindi alla Var lo sloveno Nejc Kajtazovic e gli italiani Paolo Valeri e Massimiliano Irrati.

Mercoledì 10, alle 21 a Dortmund, la seconda semifinale tra Olanda e Inghilterra che sarà diretta dal tedesco Felix Zwayer. Con lui i connazionali Stefan Lupp e Marco Achmùller come guardalinee, il quarto ufficiale di gara Daniel Siebert, il Var Bastian Dankert e i suoi assistenti Christian Dingert e Marco Fritz.

