ROMA (ITALPRESS) – “La Regione Lazio è protagonista nel settore dell’aerospazio. Con i suoi numeri è leader nel nostro Paese: vale il 30% dell’export nazionale del comparto.

Parliamo di realtà di eccellenza, sono presenti tutti i big del settore, che insieme alle Pmi in sinergia, garantiscono la presenza in praticamente tutti i settori del comparto, come scrive anche il Sole 24 Ore”. Lo dichiara Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

“Citiamo importanti realtà come Avio a Colleferro, Thales Alenia Space, partecipata di Leonardo. Fondamentale anche il lavoro delle università romane, con La Sapienza di Roma in testa, e il contributo degli istituti laziali dell’Infn e di Inaf. A Frascati l’Esa ha uno dei suoi stabilimenti più importanti: l’Esrin, specializzato nella gestione dati e immagini provenienti dallo spazio. Numeri e realtà cruciali, che proiettano la nostra Regione nel futuro, contribuendo al rilancio di tutta l’economia nazionale e territoriale” conclude.

