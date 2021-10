ROMA (ITALPRESS) – “È tutto pronto per la partecipazione della Regione Lazio e di Lazio Innova ad Expo 2020. Con Nicola Tasco, presidente di Lazio Innova e Quirino Briganti, responsabile per Expo Dubai della Regione Lazio, ho incontrato Mauro Marzocchi, segretario della Camera di commercio italiana (IICUAE) a Dubai, e Stefano Campagna, suo vicepresidente. Insieme abbiamo messo a punto gli ultimi dettagli prima dell’inaugurazione. Un’occasione unica per la nostra Regione, che consentirà di far conoscere le nostre iniziative e le nostre attività a tutto il mondo”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio a Dubai per Expo 2020.

