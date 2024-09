Villa Gallidoro, Giuliano “Approcciati a restauro come a un monumento”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ci siamo approcciati a questo restauro come se si trattasse di un monumento di questa città: per la riconfigurazione di quest'area ci è servito capire quali interventi fossero stati fatti in precedenza. Il finanziamento ha previsto sia il restauro sia l'adeguamento sismico delle aule, nonché l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche: c'è stata una fortissima sinergia con il corpo docenti e le istituzioni. Sull'edificio principale abbiamo deciso di intervenire con il consolidamento di tutte le volte, perché dopo l'ultimo crollo alcune aule erano state inibite". Lo ha detto la soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo, Selima Giuliano, a margine della cerimonia di riconsegna di Villa Gallidoro nel capoluogo siciliano. (ITALPRESS). xd8/col3/gtr