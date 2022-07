Vigorito “Riforme serie per distribuire meglio le risorse”

"Non chiediamo riforme per essere più bravi, ma per far sì che questo sistema non sembri un vestito di Arlecchino, ogni anno si mette una toppa...". Così il nuovo vicepresidente della Lega di Serie B, Oreste Vigorito, al termine dell'assemblea. pia/ari/gsl