Vietnam terra di opportunità per le imprese lombarde

MILANO (ITALPRESS) – Da una parte una regione come la Lombardia spesso definita il motore economico dell’Italia e dall’altra uno dei paesi economicamente più dinamici e culturalmente interessanti del sud-est asiatico. In questa ottica si è svolto oggi a Palazzo Lombardia il “Vietnam-Italy investment connection forum” alla presenza tra gli altri del ministro delle finanze del Vietnam Nguyen Van Thang, Del primo segretario dell’ambasciata a Roma Pham Thi Phuong e del sottosegretario con delega alle relazioni internazionali ed europee di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo.

L’incontro, organizzato da Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio Italia Vietnam, è stata un’occasione di confronto anche tra imprenditori dei due paesi sulle reciproche opportunità di investimento. Il paese asiatico gode infatti di buoni trend economici. Secondo quanto riportato sul database “mercati esteri” della Farnesina, il Vietnam costituisce il principale partner dell’Italia nel sud-est asiatico. Un paese che nel 2024 ha registrato una crescita del Pil pari al 7,09% superando ampiamente le stime del governo locale. Tra i paesi dell’Unione Europea, l’Italia è tra i primi tre partner commerciali del Vietnam con un interscambio bilaterale che nel 2024 è stato pari a 6,9 miliardi di dollari (+13,36% rispetto al 2023).

Il sottosegretario Cattaneo ha definito quello tra la Lombardia e il Vietnam come “un legame particolare e speciale, soprattutto dopo la missione che abbiamo avuto a ottobre del 2023 con il presidente Fontana. Da allora sono cresciute di molto le collaborazioni che portano ad aprire opportunità per le nostre imprese”. Un trend di aperture che è culminato lo scorso 1 luglio con l’inaugurazione alla presenza della vicepresidente della Repubblica del Vietnam Võ Th? Ánh Xuân del primo volo diretto tra Milano Malpensa e Hanoi. “Il volo diretto non serve solo per i turisti, ma anche e innanzitutto per favorire le opportunità di business per tutti coloro che vogliono cogliere queste opportunità – ha aggiunto – Noi contiamo che questo volo possa essere presto affiancato da un volo diretto anche su Ho Chi Minh City, cioè la vecchia Saigon nell’area sud del paese che è la regione economicamente più sviluppata e con la quale firmeremo un accordo di collaborazione”.

Il sottosegretario si augura anche che “questo volo su Hanoi possa presto diventare un volo giornaliero, come le stesse autorità vietnamite hanno dichiarato di avere intenzione di fare: da tre giorni alla settimana avere un volo giornaliero è ancora più importante per poter offrire un servizio ad altezza”. Con una popolazione di circa 100 milioni di abitanti in crescita, il Vietnam offre opportunità in diversi settori. Tra questi, “le macchine utensili, le tecnologie green, l’economia circolare, il recupero dei rifiuti, la gestione delle energie rinnovabili… Sono tutti i settori in cui il Vietnam offre moltissime opportunità e oggi abbiamo visto anche quante opportunità ci sono nel campo dei servizi bancari e finanziari”. “Un paese che cresce così rapidamente offre opportunità in tanti settori diversi. In molti di questi le imprese italiane e lombarde hanno competenze e capacità che possono davvero sfociare in opportunità straordinaria”, ha concluso Cattaneo.

– Foto Xh7/Italpress –

(ITALPRESS).