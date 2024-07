VENEZIA (ITALPRESS) – Il vicesindaco del Comune di Venezia Andrea Tomaello, ha fatto visita al progetto di prevenzione “Cardioteam, una vela per il cuore”, che si svolge fino al 22 luglio nell’isola di San Giorgio. Il viaggio di Dulcinea, una barca a vela storica di 14 metri in legno, fa tappa a Venezia con la campagna di screening del cuore promossa da Cardioteam Foundation Onlus, in collaborazione con la Lega Navale Italiana. L’imbarcazione a vela attrezzata di sonographer ed ecocardiogramma wireless che sta circumnavigando l’Italia, è a Venezia ospite della Compagnia della Vela con una campagna di prevenzione dell’ictus e dell’infarto offrendo ai cittadini over 50 ecocardiogrammi gratuiti. “Coniugare la passione per la vela alla tutela della salute e in particolare al controllo del cuore è senz’altro una cosa positiva che aiuta a far vivere meglio – ha detto Tomaello ringraziando gli organizzatori – Invito tutti i cittadini ad approfittare di questa opportunità per il controllo del cuore e la tutela della propria salute”.

Da quando è cominciato il suo viaggio, a settembre 2023 nel porto di Imperia, Dulcinea sta portando lungo le coste del nostro paese la prevenzione dell’ictus e dell’infarto (tutt’oggi una delle principali cause di mortalità e invalidità in Italia), e in 12 mesi toccherà 30 porti italiani effettuando oltre 3000 ecocardiogrammi gratuiti. Per chi ha tra i 50 e i 75 anni e vuole sottoporsi all’ecocardiogramma gratuito è necessario prenotarsi sul sito cardioteamfoundation.org e unavelaperilcuore.it. Tutte le persone che saranno sottoposte ad ecocardiogramma riceveranno l’esito del test e una brochure sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus. Nella tenda di Cardioteam Foundation Onlus, allestita per circa una settimana in ogni porto di approdo, si farà formazione su alimentazione, attività fisica, controllo della pressione arteriosa, del diabete e del colesterolo nel sangue.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).