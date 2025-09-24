Il viceministro Gava incontra all’Onu il presidente della COP30

ROMA (ITALPRESS) – Il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava ha guidato questa mattina l’incontro tra lo staff negoziale italiano e la Presidenza COP30, a margine dell’80^ Assemblea Generale ONU. Tanti i punti di convergenza, specie sull’approccio pragmatico alla decarbonizzazione. Lo comunica il ministero.

Il viceministro e il Presidente si sono dati appuntamento a Brasilia per la pre-COP, dove verranno lanciate importanti iniziative a guida italiana su biocarburanti, adattamento climatico e coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali.

