L’Orient Express è un treno passeggeri a lunga distanza della Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

Il treno, inizialmente, collegava Parigi Gare de l’Est con Costantinopoli, l’attuale Istanbul in Turchia. Il servizio passeggeri venne inaugurato nel 1883 e dovette interrompersi inevitabilmente durante le due Guerre Mondiali, tra il 1914 e il 1921 e tra il 1939 ed il 1945, per poi chiudere definitivamente i battenti nel 1977, a causa dell’agguerrita concorrenza dei trasporti aerei.

L’Orient Express mantenne comunque il servizio giornaliero Parigi-Vienna fino alla riduzione del tragitto, nel 2007 e alla momentanea cancellazione del 2009. Sette dei suoi mitici vagoni sono conservati ed esposti a Parigi.

Nel 1982 venne inaugurato il Venice-Simplon Orient Express, servizio ferroviario privato effettuato con carrozze ristrutturate in stile anni venti e trenta, da Londra e Parigi per Venezia.

Il servizio si svolge una volta alla settimana, da marzo a novembre. Vengono effettuati anche due viaggi all’anno sulla tratta Parigi – Budapest – Bucarest – Istanbul, e un viaggio all’anno sulla tratta Istanbul – Bucarest – Budapest – Venezia. Il servizio è attivo grazie ai treni di lusso della Belmond Management.

La leggenda torna sui binari

È facile abbandonarsi al fascino retrò dei percorsi in treno ed intraprendere un’esperienza straordinaria a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, ora che il treno più iconico del mondo è di nuovo in partenza sui binari. Nel momento in cui si sale a bordo, le lancette del tempo riportano al leggendario periodo della Belle Epoque, dal fascino nostalgico e intramontabile, dal glamour per eccellenza. Le nuove grand-suite vi accoglieranno per farvi vivere momenti indimenticabili con precisi itinerari, alla scoperta delle migliori destinazioni al mondo.

Si riparte proprio dall’epoca in cui le classi nobili del Vecchio Continente viaggiavano su treni lussuosi dai nomi esotici; veri e propri salotti concepiti su rotaie, nati appositamente per assecondare il gusto, i vizi, gli intrighi e gli incontri segreti di quella clientela così esigente. Il leggendario Oriente Express era uno di questi.

Oggi l’Orient Express esiste ancora. Restaurato e riportato ai fasti originali, il treno che solo a nominarlo evoca mistero e leggenda è addirittura più lussuoso di prima.

Itinerario del viaggio in Orient-Express

La tratta originale, Londra-Istanbul (via Parigi e Vienna) non è più percorribile senza cambi. Ad oggi, l’Orient Express, propone dodici tratte, la più battuta e famosa delle quali è la Londra-Parigi. Vi suggeriamo di salire sulla storica linea Belmond Venice Simplon-Orient-Express, ovvero quanto di più fedele si possa trovare rispetto al percorso originale. Cosa prevede la formula Orient Express?

Un viaggio extra lusso, ambienti confortevoli, atmosfere Art Déco degnamente ricostruite come le scene di un set cinematografico. Che altro? Coppe di champagne servito nella carrozza bar dove un pianista vi allieterà con le note del leggendario pianoforte a coda; Sono diverse le specialità gourmet dei territori che si attraversano, da gustare in poltrona, servite da camerieri in livrea e guanti bianchi. La cena, poi, è firmata da uno chef stellato, la cui cucina viene rifornita a ogni sosta di caviale, ostriche, tartufo, ricci di mare e specialità stagionali.

Tariffe

Quanto costa un viaggio sull’itinerario Orient Express Venezia-Parigi-Londra? È bene sapere che i biglietti partono da 1791 sterline a passeggero per il Venezia-Parigi e da 2129 sterline per il Venezia-Londra (con partenze anche da Verona allo stesso prezzo).

I prezzi sull’Oriente Express possono lievitare di molto in base alla sistemazione nella carrozza prescelta e ai servizi richiesti: ci sono cabine singole, doppie e vere e proprie suite.

Se siete fortunati e disponete di un budget non indifferente, nulla vi impedirà di prenotare una delle tre Grand Suite a disposizione: ognuna nello stile della città evocata dal nome, Paris, London ed Istanbul, con letto matrimoniale, salotto e bagno privato con doccia.