CAGLIARI (ITALPRESS) – “Io credo che debba essere riconosciuta una cosa a questa Giunta: il coraggio. Il coraggio di guardare alle cose in faccia, di non nascondersi dietro la complessità affrontando questa sfida con i metodi e i mezzi che avevamo a disposizione”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, intervenuta in Consiglio regionale nel corso della seduta che ha dato il via libera oggi alla legge sulle Aree idonee agli impianti di energie rinnovabili. Il provvedimento è passato con il solo voto favorevole del centrosinistra e arriva in anticipo rispetto alla scadenza dell’11 dicembre, giorno in cui la Consulta ha fissato l’udienza per il ricorso presentato dal governo nazionale contro la “moratoria” regionale che bloccava gli impianti di energie rinnovabili per 18 mesi. “Quando abbiamo iniziato questo percorso abbiamo respirato la preoccupazione dei sardi – ha detto ancora Todde – c’era la paura di vedere il loro territorio trasformato in un paesaggio industriale. Noi l’abbiamo capito e ci siamo assunti la responsabilità di risolvere la situazione”.

La norma mira a promuovere la transizione ecologica, energetica e climatica rispettando le norme costituzionali e lo Statuto speciale della Regione Sardegna, ma mira anche a minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti rinnovabili, garantendo la conformità agli obblighi europei per la decarbonizzazione e l’obiettivo di 6,264 megawatt entro il 2030 per la Sardegna.

