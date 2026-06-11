Via libera del Senato al decreto Carburanti, il testo passa alla Camera

ROMA (ITALPRESS) – L’aula del Senato ha approvato per alzata di mano il ddl di conversione in legge del decreto Carburanti, in cui è confluita, con un emendamento del governo, la proroga della riduzione delle accise sui carburanti. Il provvedimento, che passa ora alla Camera per la seconda lettura, va convertito in legge entro il 29 giugno.
– foto IPA Agency –
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