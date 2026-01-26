Via libera dal Consiglio UE allo stop alle importazioni di gas russo dal 2027

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I 27 Stati membri dell’UE hanno formalmente adottato il regolamento sulla graduale eliminazione delle importazioni russe di gas naturale liquefatto (GNL) e di gas da gasdotto nell’UE. Le nuove norme includono anche misure per un efficace monitoraggio e diversificazione dell’approvvigionamento energetico.

Il regolamento rappresenta una pietra miliare fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo REPowerEU di porre fine alla dipendenza dell’UE dall’energia russa. In base al regolamento, l’importazione di gas e GNL russi tramite gasdotto nell’UE sarà vietata. Il divieto entrerà in vigore sei settimane dopo l’entrata in vigore del regolamento. I contratti esistenti godranno di un periodo di transizione. Questo approccio graduale limiterà l’impatto sui prezzi e sui mercati. Un divieto totale entrerà in vigore per le importazioni di GNL dall’inizio del 2027 e per le importazioni di gas tramite gasdotto dall’autunno 2027.

Prima di autorizzare l’ingresso delle importazioni di gas nell’Unione, i paesi dell’UE verificheranno il paese in cui è stato prodotto il gas. Il mancato rispetto delle nuove norme può comportare sanzioni massime pari ad almeno 2,5 milioni di euro per le persone fisiche e ad almeno 40 milioni di euro per le aziende, pari ad almeno il 3,5% del fatturato annuo mondiale totale dell’azienda o al 300% del fatturato stimato delle transazioni. Entro il 1° marzo 2026, i paesi dell’UE dovranno predisporre piani nazionali per diversificare le forniture di gas e identificare le potenziali sfide nella sostituzione del gas russo. A tal fine, le aziende saranno tenute a notificare alle autorità e alla Commissione eventuali contratti di fornitura di gas russo rimanenti. Anche i paesi dell’UE che ancora importano petrolio russo dovranno presentare piani di diversificazione. In caso di emergenza dichiarata e se la sicurezza dell’approvvigionamento è seriamente minacciata in uno o più paesi dell’UE, la Commissione può sospendere il divieto di importazione per un massimo di quattro settimane.

