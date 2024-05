GENOVA (ITALPRESS) – Ci saranno anche sedici volontari della Protezione Civile ligure il 25 e 26 maggio a Roma, in occasione della prima Giornata mondiale dei Bambini. L’iniziativa, voluta da Papa Francesco, sarà un momento per riflettere sul futuro dei più piccoli e sui loro diritti. La Liguria ha pertanto confermato il suo appoggio al Dipartimento nazionale di Protezione Civile contribuendo all’allestimento delle tende che ospiteranno le famiglie presenti nella capitale per la due giorni. “La presenza di una delegazione di volontari liguri nell’organizzazione della Giornata mondiale dei Bambini è molto importante – commenta l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone -. Come dimostrato anche in questa occasione, Regione Liguria risponde sempre presente alla chiamata del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, ed è un onore e un piacere poter contribuire al corretto svolgimento di un evento internazionale. La forza della Protezione Civile risiede non solo nella puntuale gestione delle emergenze, ma anche nel sostegno alle persone, nel mutuo aiuto e nella capacità di fare rete con i volontari di tutta Italia”.

foto: ufficio stampa Regione Liguria

(ITALPRESS).