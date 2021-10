ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto l’onore di ricevere il Collare D’oro nel corso della mia carriera e so benissimo la valenza di questo riconoscimento. Veniamo da un momento di pandemia che ha condizionato tutto, ma questa cerimonia ci dà il termometro del momento magico dello sport italiano che oggi celebriamo qui”. Lo ha detto il Sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, relativi all’anno 2020, svolto all’Auditorium LaVerdi di Milano. “Ha fatto bene il Coni a scegliere Milano come sede per questo riconoscimento oggi – ha detto Ancora la Vezzali – Anche perchè Milano e Cortina rappresentano le capitali olimpiche da qui al 2026 e dovremmo farle parlare sempre più, per dimostrare che l’Italia sa fare le cose per bene e ci tiene a farle per bene”.

“Abbiamo resistito agli effetti della pandemia e ci tenevamo moltissimo a celebrare chi avrebbe dovuto ricevere questo riconoscimento a fine 2020. Lo abbiamo voluto fare qui a

Milano perche’ il Coni non dimentica la fiducia che ha ricevuto questa citta’, in un momento non facile. Il 20 dicembre a Roma, invece, avremo la cerimonia di consegna per il 2021 che

riguardera’ in particolare gli atleti delle Olimpiadi di Tokyo ma non solo. Siamo felici perche’ qui oggi e’ una grande festa dello sport e dell’Italia” le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

