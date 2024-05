Verzari “Anche nei trasporti appalti e sicurezza temi caldi”

ROMA (ITALPRESS) - "L'uso del subappalto dovrebbe essere un aspetto prettamente organizzativo e invece diventa spesso un metodo per abbattere il costo del lavoro e i costi sulla sicurezza", ha detto Marco Verzari, segretario generale della Uiltrasporti, in un’intervista all’Italpress, parlando di "un sentimento d'indignazione del Paese" di fronte alle morti sul lavoro. Per il segretario della Uiltrasporti "in molti casi non si tratta di errori, ma di reali omicidi: dove non è curata la sicurezza del lavoro è di fatto un omicidio volontario perché è una scelta di qualcuno che non dà le condizioni di sicurezza". ads/mrv