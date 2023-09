SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – La Red Bull di Max Verstappen è stata la più veloce sia nelle prime (1’31″647) che nelle seconde libere (1’30″688) del GP di Suzuka. Il campione olandese, però, viene incalzato dalla Ferrari con Sainz secondo nelle FP1 e Leclerc secondo nelle FP2. Terzo incomodo Lando Norris. In entrambe le sessioni le scuderie hanno provato le gomme con programmi di lavoro diversi. Le Mercedes non hanno utilizzato le soft, alcuni piloti hanno girato con i fondi “nuovi”, altri con quelli “vecchi” in attesa di verificare con quali gomme affrontare il weekend.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

