BARI (ITALPRESS) – E’ andata in scena questa mattina a Bari una delle tappe del roadshow 2024 della piattaforma internazionale della terza edizione di “Verso Sud” di The European House – Ambrosetti. Si tratta di un’iniziativa realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Gruppo FS, Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico (CISE), Gruppo MSC, Gruppo Adler, Mediocredito Centrale – Invitalia, Edison, Coldiretti – che unisce, in un unico Think Tank, le Istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo accademico e della ricerca, per costruire, valorizzare e comunicare una nuova visione mediterranea strategica per l’Italia e l’Europa.

L’ambizione della versione 2023/24 dell’evento è quella di identificare progetti a caratterizzazione pubblico-privata che possano rispondere alle sfide di attrattività del Sud Italia, facendo leva sugli strumenti presenti a livello nazionale (es. PNRR, ZES Unica, Fondo di Sviluppo e Coesione, Piano Mattei, ecc.) ed euro-mediterraneo (es. Strategia Global Gateway, Interreg, ecc.).

Le sfide di attrattività identificate dal Gruppo di Lavoro TEHA sono: il potenziamento delle filiere strategiche che connotano il Sud nella macro-regione mediterranea, tra cui Economia del Mare (come macro-settore portante per lo sviluppo) e manifattura ad alto contenuto tecnologico; la valorizzazione del capitale umano, mediante la costruzione di una strategia mediterranea che consideri demografia e migrazioni, istruzione e lavoro; la visione per dare trazione alla trasformazione energetica e ambientale in corso.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e diverse personalità delle istituzioni e dell’imprenditoria pugliese, è stata presentata una breve fotografia delle competenze strategiche della Puglia, intese come “abilità” del territorio che possono supportare la realizzazione della visione di Verso Sud.

Tra i dati citati, spicca quello che ha visto nel 2022 la Puglia essere la quinta Regione italiana (e prima del Sud) per crescita del PIL (+5,0%), e quinta in Italia e prima al Sud per crescita del Valore Aggiunto, soprattutto in settori come la Logistica, a sua volta chiave per la competitività di imprese e di altri settori trainanti dell’economia pugliese, come la filiera agrifood: con 176mila occupati la Puglia è la prima Regione in Italia per occupazione e crescita nella filiera agroalimentare. Secondo il rapporto, una spinta alla costruzione di un nuovo protagonismo del sistema-Puglia può venire inoltre dall’energia rinnovabile.

“La Puglia – ha affermato il presidente Emiliano – continuerà a combattere, perchè i dati che oggi presentiamo dal punto di vista economico sono tra i migliori d’Italia. Abbiamo occupazione, Pil, tutti gli elementi fondamentali che riguardano l’economia regionale ci rendono ottimisti. Mi auguro che grazie a The European House – Ambrosetti questi dati possano essere diffusi in tutto il mondo, in modo tale da attirare ulteriormente investimenti. Come abbiamo fatto fino a oggi noi del sud, troveremo la maniera di sopravvivere nonostante nessuno si occupi realmente della nostra condizione. Ci siamo abituati e forse è meglio così, perchè farsi assistere da chi in realtà non vede l’ora di toglierti dalla ripartizione dei beni di famiglia (le Regioni del nord) non è la migliore delle condizioni. Non saranno certo loro a migliorarla, dovremo farlo da soli. Questa solitudine probabilmente, anche grazie all’autonomia differenziata, potrà essere attenuata. Perchè mi auguro che anche tutti gli esponenti della destra, che sono anche esponenti del sud, possano prendere atto che non è questa la via e che si possa creare unità d’intenti tra i territori meridionali per cambiare la storia d’Italia, che non è mai stata positiva verso il sud”.

“La Puglia – ha affermato l’associate partner e responsabile divisione Scenario Sud di The European House Cetti Lauteta – è centrale nella strategia di ricostruzione del ruolo propulsivo del nostro Paese (tracciato nel Libro Bianco Verso Sud) nel Mediterraneo. La crescita dinamica che la vede protagonista nel post-COVID ci rende ottimisti sul contributo che le Istituzioni e le imprese possono offrire alla costruzione di un modello di Sud Italia protagonista dello sviluppo. In questo modello, la strategia di attrazione e realizzazione degli investimenti pubblici e privati è allineata ad un disegno complessivo di collaborazione con altre Regioni e Paesi del Mediterraneo. La necessità che il nostro Paese rinnovi il suo impegno nella sponda Sud del mondo non è una novità che introduciamo noi. Tuttavia, Verso Sud è un progetto unico nel suo genere in quanto vuole istituire un metodo di collaborazione non solo tra Istituzioni ma anche tra Istituzioni e imprese, mantenendo alta l’attenzione su una ambizione di fondo storica di molti italiani: contribuire alla nascita di una comunità mediterranea forte e integrata”.

