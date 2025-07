Venturini visita il Grest della Parrocchia di Gesù Lavoratore a Marghera

VENEZIA (ITALPRESS) – L‘assessore alla Coesione sociale Simone Venturini ha visitato questa mattina il Grest organizzato dalla Parrocchia di Gesù Lavoratore a Marghera, dove ha salutato i ragazzi impegnati nelle attività di arrampicata organizzata nell’area attrezzata all’esterno della chiesa. Ad accoglierlo, il parroco don Filippo Benetazzo.

All’incontro ha partecipato anche il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo. “I Grest sono molto importanti per la città perché esprimono il principio di sussidiarietà che ci contraddistingue – ha sottolineato Venturini – In generale, il lavoro svolto dalle parrocchie nel settore educativo è estremamente significativo e merita di essere valorizzato. La mia presenza qui oggi vuole essere un saluto ai ragazzi coinvolti, ma anche un ringraziamento agli animatori e ai volontari, in particolare ai più giovani, che si dedicano con impegno a queste attività durante un periodo già intenso”.

“Questi sono momenti fondamentali per il nostro territorio – ha aggiunto Marolo – Grazie a iniziative come il Grest, i genitori possono conciliare lavoro e famiglia, lasciando i propri figli in un ambiente sicuro e divertente, a costi accessibili. È un sostegno concreto alla comunità”.

Quella in corso è la settima e ultima settimana del Grest, realizzato con la collaborazione delle parrocchie del vicariato di Marghera. L’evento, ospitato dalla Parrocchia di Gesù Lavoratore, è stato spiegato, rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni e realtà parrocchiali, ribadendo l’importanza del ruolo educativo e sociale delle comunità locali.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).