VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore al Turismo Simone Venturini ha ricevuto questa mattina a Ca’ Farsetti una delegazione del Museo Marittimo di Tallin, in Estonia, guidata dal suo direttore Urmas Dresen. L’incontro istituzionale segue la visita che l’assessore Venturini ha compiuto nel marzo scorso nella capitale estone in occasione dell’inaugurazione della mostra “Venice. Queen of the Sea”, l’esposizione che tra dipinti, statue, costumi e pezzi d’artigianato, in gran parte appartenenti alla Fondazione Musei Civici e ad altre istituzioni veneziane, ha ripercorso la millenaria storia della Serenissima dalla nascita al massimo splendore fino alla sua decadenza.

La mostra, che si è chiusa qualche giorno fa con oltre 100mila visitatori, ha riscosso grandissimo successo.

La delegazione estone ha visitato i palazzi istituzionali del Comune e si è informata sul fenomeno dell’acqua alta, sul funzionamento del Mose, sul sistema di prenotazione della città che verrà introdotto a partire dal 2024.

Dopo il tradizionale scambio di doni, gli ospiti si sono recati al Museo Storico Navale di Venezia, a cui seguirà, domani, la visita a Palazzo Ducale.

– foto: Comune di Venezia –

(ITALPRESS).