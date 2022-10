VENEZIA (ITALPRESS) – Il lungo week-end di eventi legati alla Venicemarathon si è aperto ufficialmente questa mattina, al Parco san Giuliano, con due appuntamenti diventati ormai classici nel programma della corsa veneziana, giunta quest’anno alla sua trentaseiesima edizione. Tocca quota 31, infatti, “Exposport”: la rassegna espositiva è stata inaugurata alla presenza, in rappresentanza della Città, del vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, accompagnato dagli assessori Paola Mar e Simone Venturini e dal presidente della Commissione consiliare Sport, Matteo Senno. Con Tomaello, il compito di tagliare il nastro è toccato alla madrina della manifestazione, Giusy Versace, insieme al presidente e vicepresidente di Venicemarathon, rispettivamente Piero Rosa Salva e Stefano Fornasier, e al vicepresidente di Confindustria Venezia Rovigo, Paolo Armenio.

“Questa, come ho avuto già modo di dire – ha sottolineato Tomaello – è l’edizione dell’entusiasmo, dopo il periodo nero legato alla pandemia, con numeri nuovamente da record e tanta gente qua già da stamattina, che mi auguro sia ancora più numerosa domani e domenica, per un week-end all’insegna dello sport, e del voler stare insieme”. Anche l’Exposport”, dopo i due anni limitati dal lockdown, torna infatti non solo come prima, ma addirittura con un maggior spazio a disposizione per il centinaio di espositori, corredato anche dalla presenza esterna degli stand delle associazioni del Terzo settore del nostro territorio. Oltre ad essere anche la “casa” dei 15.000 atleti iscritti, la manifestazione, aperta anche domani dalle 9 alle 20, sarà animata da una serie di iniziative ed incontri. La mattinata si era aperta con l’ormai altrettanto tradizionale “Family run”, la corsa non competitiva a cui partecipano i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori del veneziano, che si è svolta all’interno del Parco San Giuliano, con una grandissima partecipazione: oltre 4.000 i giovani atleti protagonisti. Per loro, a fine gara, un’opportunità in più: quella di “provare” nuovi sport, grazie alla presenza di una ventina di associazioni che stanno danno vita in questi mesi alla manifestazione “Salta Cori Zoga”, promossa dal Comune con il sostegno del PonMetro.

