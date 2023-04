VENEZIA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi, negli spazi del Museo M9 di Mestre, la quinta edizione di “Venice Hotel Market”, la fiera dedicata al turismo all’ospitalità che riunisce gli imprenditori e gli operatori del settore alberghiero, della ristorazione e dei pubblici esercizi, per una giornata che dal 2018 è un momento di incontro e di approfondimento. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Veneziana Albergatori (AVA), nasce come occasione per scoprire le novità del settore ma anche per confrontarsi sui grandi temi dell’attualità, del turismo e della città. L’iniziativa rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”. Per il Comune di Venezia sono intervenuti, tra gli altri, gli assessori comunali alla Promozione del Territorio Paola Mar, al Turismo Simove Venturini, ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto.

“Il turismo non riguarda solo voi albergatori – ha esordito l’assessore Venturini in apertura dei lavori – il turismo è una delle spine dorsali della nostra città dal punto di vista economico. È motore culturale, è una macchina che fa arrivare in città moltissime persone da ogni parte del mondo e molto spesso queste persone diventano poi investitori, partner e garantiscono un rapporto continuativo anche quando ritornano nei loro Paesi. Voi siete in qualche modo gli ambasciatori, il biglietto da visita della città nel mondo, siete il primo impatto che ha l’ospite con la città e avete quindi la responsabilità di raccontare cos’è Venezia. Sono stati due anni complicatissimi, due anni in cui abbiamo fatto squadra, ma il 2022 ha segnato una ripartenza migliore di prima, perché siamo ripartiti dalla capacità di comunicare tra di noi e nel mondo e condividere obiettivi, programma, azioni, scelte che riguardano un turismo e degli eventi di qualità. Infine dobbiamo continuare a combattere l’illegalità, introdurre nuovi strumenti per differenziare chi fa bene il suo lavoro da chi non lo fa e disincentivare alcuni tipi di turismo come quello di giornata in alcuni periodi dell’anno, per fare in modo che il turismo sia pernottante e porti quindi maggior valore aggiunto”.

“Venice Hotel Market” è stato costruito su un fitto programma di incontri e seminari gratuiti, ai quali è stato riservato lo spazio dell’Auditorium, dedicati in particolare ai temi della promozione e il rilancio della Città di Venezia, il Pnrr, l’evoluzione del mercato, la sostenibilità e molto altro. Gli argomenti sono stati trattati da esperti del settore, con il contributo di numerosi rappresentanti delle istituzioni. Inoltre, durante tutto il giorno, è stato possibile visitare il marketplace, spazio che mette in contatto gli albergatori con i partner e le aziende che operano nel mondo dell’ospitalità e dove si possono conoscere le soluzioni più innovative del settore e le ultime tendenze su arredo, oggettistica, cibo e vino.

“La città è ripartita anche grazie alla vostra capacità di resistenza nei tempi più bui – ha aggiunto l’assessore Mar – ancora più di prima però sono maturati i tempi per dare soluzioni alle tematiche che si erano poste all’attenzione nella precedente consigliatura. Il rispetto della città, la necessità di una migliore comunicazione all’esterno, la collaborazione fra le categorie, la proposta di eventi di qualità in grado di attrarre un turismo nazionale e internazionale di alto livello, il contrasto dell’illegalità e il rilancio dell’artigianato di alta gamma: si tratta di importanti passi in avanti che sono stati fatti anche grazie alla collaborazione con voi”.

