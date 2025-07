VENEZIA (ITALPRESS) – Dai 300 partecipanti della prima edizione, nel 2017, agli oltre 1.200 di quest’anno: la “Corsa Rosa”, promossa dalla Uisp nell’ambito delle iniziative per il “Marzo Donna”, coordinato dal Comune di Venezia, continua a crescere, non solo in ambito sportivo, ma anche nel messaggio sociale che essa vuole lanciare, e, non ultimo, nella solidarietà.

L’edizione record di quest’anno ha avuto, questa mattina a Villa Franchin, un epilogo importante: la consegna del ricavato della manifestazione, ovvero 1.000 euro, al Centro Antiviolenza del Comune. Presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha ringraziato la Uisp “per l’impegno e la professionalità con cui ogni anno organizza questo evento e per la sensibilità che oggi nuovamente dimostra, donando il ricavato al nostro Centro Antiviolenza, che destinerà questa somma alle donne e ai bambini, vittime di violenza, ospiti delle nostre case rifugio”.

