VENEZIA (ITALPRESS) – È stata firmata a Ca’ Farsetti la concessione, a canone di locazione (con contratto 6+6) di sette magazzini di proprietà comunale, da tempo abbandonati e non utilizzati, ai rappresentanti legali di alcuni esercizi commerciali e produttivi della città storica per la conservazione e il deposito delle merci. La firma del contratto è avvenuta a seguito del Bando pubblicato nel mese di gennaio 2023 da parte del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili del Comune di Venezia. Gli spazi, di metratura diversa, sono distribuiti tra il Centro storico (2 a San Marco, 1 a Cannaregio, 2 a Dorsoduro, 1 a Catello) e Burano (1). Dopo una prima sistemazione da parte del Comune di Venezia, le ditte avranno il compito di restaurare i magazzini con interventi di manutenzione e di adeguamento impiantistico necessari all’adeguamento del magazzino alle necessità dell’attività d’impresa previo parere dell’Ufficio Tecnico comunale. Se l’importo della riqualificazione supererà il 50% del canone, i locatari potranno usufruire di una riduzione dell’affitto del 50% per i primi sei anni. “È un’operazione importante – il commento dell’assessore al demanio, Paola Mar – con cui viene rimesso in circolo il patrimonio comunale: l’Amministrazione mette a reddito propri spazi inutilizzati a beneficio di attività produttive che si impegnano a restaurarli per le loro esigenze lavorative”.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).