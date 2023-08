VENEZIA (ITALPRESS) – A un anno e mezzo di distanza dall’avvio del servizio sull’impianto provvisorio, dopo 3 mesi di lavori e con un investimento di circa 400 mila euro, interamente sostenuto da AVM riapre, con la corsa di linea 11 in arrivo alle ore 09:10 a Pellestrina, il nuovo approdo di Cimitero. Lo rende noto il Comune di Venezia. L’intervento ha visto in parallelo la presenza del cantiere del servizio di trasporto pubblico – con la demolizione ad aprile 2022 della struttura e l’attivazione di un approdo sostitutivo a qualche metro di distanza per garantire la continuità del servizio – e il contemporaneo rifacimento della riva da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche, che ha dunque determinato le varie fasi dei lavori. Il nuovo impianto, realizzato in prossimità della fermata autobus di linea 11 che collega Lido Santa Maria Elisabetta con Pellestrina Cimitero, prevede a regime la dotazione di tornelli in entrata e uscita, emettitrici automatiche per la vendita dei titoli di viaggio e pannelli info-utenza. Tali dotazioni verranno installate nei prossimi mesi e consentiranno a regime di separare le corsie di entrata tra priority con e senza biciclette e all passenger con e senza biciclette. Per tutto il periodo estivo verrà ulteriormente potenziata la gestione a terra dei flussi – è spiegato ancora in una nota -, separando tramite steward e tendiflex gli accessi prioritari riservati ai possessori di tessera Venezia Unica, anche accompagnati da biciclette, rispetto agli altri passeggeri, al fine di agevolare la mobilità di residenti e pendolari. L’approdo realizzato provvisoriamente a gennaio 2022 per il servizio di trasporto pubblico, costato circa 70 mila euro e dotato di tutte le strutture di sicurezza per le attività di imbarco e sbarco passeggeri, verrà invece consegnato al Comune di Venezia. “Questa modalità consentirà all’Amministrazione comunale, per tramite di AVM, di governare i flussi in imbarco e sbarco di turisti e cicloturisti in visita all’Isola di Pellestrina, a vantaggio della vivibilità dell’isola e della sostenibilità del suo turismo”, sottolinea l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso. “Abbiamo investito in isola circa 400 mila euro in infrastrutture a cui si aggiungono i costi del servizio di gestione a terra tramite personale di assistenza per garantire a residenti e pendolari l’accesso prioritario al servizio di trasporto pubblico – commenta il direttore generale del Gruppo AVM, Giovanni Seno – Entro un paio di mesi l’approdo di Pellestrina Cimitero verrà completato con l’allestimento definitivo, che prevede tornelli in entrata e uscita, emettitrici automatiche per la vendita dei titoli di viaggio, pannelli info-utenza per la comunicazione in approdo dei tempi di attesa dei vaporetti e la separazione, caso unico in tutta la Laguna, tra quattro differenti tipologie di passeggeri: priority solo pedoni, priority con biciclette, all passenger solo pedoni e all passenger con biciclette. Credo sia un segnale di forte attenzione che Comune di Venezia e AVM hanno voluto dare per la vivibilità dell’Isola. L’auspicio è che tali dotazioni vengano adottate dalla popolazione locale affinché ne venga conservata l’integrità come bene della comunità. Ringrazio i tecnici che si sono adoperati per la realizzazione dell’opera in tutte le fasi di cantiere”. “La realizzazione del nuovo approdo di trasporto pubblico di Pellestrina Cimitero e la contestuale consegna al Comune di Venezia dell’impianto provvisorio da destinare al servizio non di linea consentirà la progressiva messa in operatività delle politiche di gestione dei flussi ideate dalla Giunta e già condivise con la popolazione locale – evidenzia l’assessore al Bilancio, Michele Zuin -. La possibile esenzione delle Isole della Laguna di Venezia dal pagamento del contributo di accesso non deroga infatti alla volontà di questa Amministrazione di gestire il turismo in ogni sua forma, a vantaggio delle comunità locali e delle attività economiche insediate in ambiti territoriali fragili. Il servizio di trasporto e l’accessibilità generale all’isola di Pellestrina beneficerà di questi importanti interventi, anche economicamente rilevanti, condotti da AVM in accordo con il Comune di Venezia”. Soddisfazione per il nuovo impianto viene espressa anche dal consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta: “Ho seguito questo progetto fin dall’inizio con molti sopralluoghi assieme ai cittadini e ai tecnici di Avm. Con questo pontile si andrà a migliorare l’interscambio tra i passeggeri del vaporetto con gli autobus della linea 11, facilitando lo sbarco e l’imbarco degli abitanti dell’isola di Pellestrina e di tutti i pendolari. Adesso monitoreremo assieme agli abitanti che tutto funzioni regolarmente in particolare il servizio della priority con biciclette per i residenti di Pellestrina che si devono recare a Chioggia. Questo nuovo pontile è stato realizzato dopo i lavori di ripristino del piazzale degli autobus del capolinea della fermata ‘Cimitero’ eseguiti da Avm. Ringrazio i residenti di Pellestrina per i suggerimenti che come sempre si sono rivelati preziosi per migliorare la vita quotidiana nell’isola”. Per il presidente della Municipalità Emilio Guberti: “La riattivazione del pontile era stata una delle richieste fatte per movimentare Pellestrina, c’era la necessità di questo pontile pubblico per gli attracchi momentanei e quindi ringraziamo il Comune che ha dato seguito alla nostra richiesta”.

– Foto: Ufficio stampa Comune di Venezia –

