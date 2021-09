VENEZIA (ITALPRESS) – “Presidente Mattarella, rimanga ancora con noi, deve rimanere qualche anno in più. Almeno fino alla prossima mostra o ai mondiali in Qatar, che lei porta bene”. Lo ha detto Roberto Benigni, ritirando il Leone d’oro alla Carriera a Venezia. “Un pensiero alla mia attrice prediletta, Nicoletta Braschi – ha aggiunto – alla quale non posso nemmeno dedicare questo premio perchè è suo: è tuo, ti appartiene. Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni”.

