VENEZIA (ITALPRESS) – Le Marie del Carnevale di Venezia svestono gli abiti cinquecenteschi della tradizione e indossano quello da cuoche per una mattinata all’insegna della cucina al fianco degli studenti della Scuola Andrea Barbarigo. L’iniziativa è andata in scena oggi, protagoniste le 12 finaliste che si sono cimentate tra i fornelli per preparare alcuni piatti in occasione di un pranzo speciale. Presente l’assessore comunale alle Attività produttive Sebastiano Costalonga che ha sottolineato l’importanza del momento: “Per due anni, a causa della pandemia, la scuola non ha ospitato eventi: oggi finalmente l’istituto riapre le sue porte anche alla cittadinanza. Quello tra le Marie e gli studenti che si preparano a un futuro lavorativo nel settore turistico è un connubio fantastico. E’ un messaggio di allegria e di speranza per i giovani che negli ultimi due anni hanno attraversato un periodo di sofferenza e difficoltà”.

