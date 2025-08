Venezia, l’assessore Venturini all’Ipav di San Lorenzo di Castello

VENEZIA (ITALPRESS) – In mattinata la visita alla vicina chiesa di San Lorenzo; domenica sera saranno tutti in Campo col naso all’insù, a guardar le stelle: uno degli ospiti ha infatti ammesso di non aver mai visto una stella cadente. Oggi pomeriggio la musica di Mozart e l’incursione dell’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini. E’ la “Settimana di San Lorenzo” all’omonimo Centro servizi residenza di Castello: ogni giorno una sorpresa per gli ospiti della struttura, gestita da Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane (Ipav). Il Centro conta circa 180 posti residenziali, di cui 135 di primo livello assistenziale e 45 posti di secondo livello.

“Ho voluto far visita al Centro servizi San Lorenzo per salutare gli ospiti e per ringraziare tutto il personale, impegnato ogni giorno nella cura e nell’assistenza dei nostri nonni. Una generazione cui dobbiamo tantissimo, che sono il nostro patrimonio e le nostre radici. Ringrazio l’intero staff, una grande squadra e una famiglia: il Comune ha il piacere di ricordarli proprio in questi giorni di agosto, quando i pensieri di tutti vanno alle vacanze” ha spiegato Venturini.

Con l’assessore, alla festa della San Lorenzo, anche il presidente Ipav Luigi Polesel, il direttore del Centro servizi residenza di Castello Thomas Trentinaglia e il dirigente area Servizi alla persona del Comune di Venezia Andrea Zampieri.

