Venezia, inaugurata la mostra “Dal passato un messaggio di pace per il futuro”

VENEZIA (ITALPRESS) – Nell’ottobre del 1944 l’affondamento del piroscafo Giudecca; oggi quell’episodio è diventato un momento di riflessione per trasmettere ai giovani un messaggio di pace e una prospettiva sul futuro. E lo è diventato attraverso un concorso scolastico: disegni, opere artistiche, poesie e testi. Elaborati creativi, già premiati a maggio, e che ora sono stati esposti in una vera e propria mostra, “Dal passato un messaggio di pace per il futuro”: la memoria e la riflessione dei ragazzi si aprono anche alla comunità, in occasione della sentita Sagra di Portosecco.

Ieri pomeriggio l’inaugurazione ufficiale dell’esposizione, ospitata dal Piccolo Museo della Laguna sud di San Pietro in Volta. In mostra le opere degli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Lido e Pellestrina, collegate appunto al Concorso “Ricordiamo il Giudecca: dal passato un messaggio di pace per il futuro”, e patrocinato dall’Assessorato alle Politiche educative con la Municipalità di Lido Pellestrina.

La mostra è stata organizzata dalle associazioni Abitanti in Isola e Santo Stefano Portosecco, con il Comitato festeggiamenti. Presenti all’inaugurazione, a nome del Comune di Venezia, l’assessore alle Politiche educative Laura Besio, il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina Emilio Guberti e la consigliera delegata di Municipalità Antonietta Busetto, che ha seguito lo sviluppo del progetto. Il concorso era stato organizzato proprio dalla Municipalità di Lido Pellestrina, d’intesa con il Comune di Venezia attraverso l’assessorato alle Politiche Educative, riuscendo a coinvolgere circa 200 studenti, la Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, Comune di Chioggia e Lega Navale Italiana Sezione di Venezia. Gli studenti arrivavano dalle classi terze delle scuole secondarie di primo grado “Vettor Pisani” e “Loredan” della Municipalità Lido Pellestrina e dell’Istituto “Nicolò De Conti” del Comune di Chioggia.

“E’ un progetto che è riuscito a rendere protagonisti i ragazzi, ma che oggi divulga i loro pensieri e le loro riflessioni a tutta la comunità. Un bell’esempio di cosa possano fare insieme le istituzioni, il Comune e in questo caso la Municipalità, vero motore dell’iniziativa, con scuole e volontari” ha detto l’assessore Besio.

-Foto Comune di Venezia-

