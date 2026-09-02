Venezia, Clooney “Sarà sempre più difficile distinguere la verità”

VENEZIA (ITALPRESS) - "È difficile convincere le persone a non credere a tutto ciò che vedono, e lo diventerà sempre di più". Lo ha detto George Clooney durante la conferenza stampa della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, a proposito di deepfake e intelligenza artificiale. "Sarà sempre più difficile distinguere la verità, questo è un momento storico molto complicato", aggiunge. xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)