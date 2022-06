Il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma sulla governance dell’Autorità della Laguna. La notizia è stata accolta con molto piacere in primis dal sindaco Luigi Brugnaro. “Oggi dal Consiglio dei Ministri è arrivata finalmente la buona notizia sull’Agenzia per la Laguna, risultato di un grande lavoro di squadra, lungo e silenzioso. Venezia diventa protagonista delle decisioni che la riguardano, con un ruolo determinante nella scelta del Presidente della stessa Autorità della Laguna, in pratica il Nuovo Magistrato alle acque” così scrive Brugnaro. Il sindaco aggiunge: “Un sincero ringraziamento va quindi al premier Mario Draghi, al Ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini e soprattutto al Ministro Renato Brunetta che ha saputo rappresentare al Governo e a tutte le forze politiche che lo sostengono le legittime richieste della Città. Grazie Renato, con il tuo sostegno siamo riusciti anche ad aggiustare alcune questioni tecniche che faranno sì che questa Autorità possa funzionare in modo più puntuale. Chi veramente conosce Venezia e la sua laguna, con i suoi punti di forza e le sue reali necessità, non poteva restare escluso dalle decisioni che saranno prese per garantirne il futuro. Ora dobbiamo passare al più presto alla fase operativa, ci sono azioni immediate da mettere in atto”. (ITALPRESS).

photo trl