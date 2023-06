VENEZIA (ITALPRESS) – Una cerimonia suggestiva, con la sfilata delle bandiere in rappresentanza dei 50 paesi partecipanti e danze tradizionali thailandesi, ha dato il via al Palasport Gianquinto all’Arsenale di Venezia al Wbc Amzing Muaythai World Festival. Si tratta della più importante rassegna del 2023 nel panorama internazionale della muay thai, l’arte marziale originaria della Thailandia. L’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, promosso con il patrocinio dell’Amazing Muaythai Festival, in partnership con il Tourism Authority of Thailand, si svolgerà fino a domenica 25 giugno.

Alla cerimonia inaugurale ha preso parte in rappresentanza della città il presidente della Commissione consiliare Sport Matteo Senno, che ha dato il benvenuto a tutte le delegazioni, ringraziando per aver scelto Venezia per un evento sportivo così rilevante.

“Una manifestazione – ha evidenziato – che coniuga sport, solidarietà, cultura a un turismo di qualità”. Al consigliere è stato anche consegnato il contributo che il world Boxing Council ha devoluto all’Istituto Casa famiglia San Pio X di Venezia.

Presenti inoltre l’ambasciatore italiano in Thailandia Paolo Dionisi, Mauricio Sulaiman, presidente della WBC Boxe, Thanapol Bhakdibhumi, presidente della Wbc Muaythai mondiale e il segretario generale della Wbc Kevin P. Noone.

Oltre 500 gli atleti partecipanti alle competizioni insieme ai loro istruttori e agli arbitri.

Nei prossimi giorni gli appassionati italiani di sport da ring avranno modo di assistere ai Mondiali Wbc Muaythai dilettanti, suddivisi nelle categorie Adults e Youth. I match dei migliori thai-boxer amatoriali del mondo si terranno nel Palasport dell’Arsenale nelle giornate di venerdì e sabato, mentre la domenica mattina sarà interamente dedicata alle fasi eliminatorie e alle finali del torneo.

Nel pomeriggio di domenica 25 giugno si terrà la cerimonia di chiusura della manifestazione. Per assistere agli incontri è necessario acquistare il biglietto, disponibile in loco.

Il Wbc Amzing Muaythai World Festival – è stato sottolineato – nasce con l’obiettivo di realizzare una kermesse internazionale attraverso la quale conoscere non solo uno degli sport da combattimento più antichi del mondo, la muay thai, ma anche la cultura e le tradizioni millenarie della terra thailandese. Con una grande manifestazione sportiva all’insegna dello sport e della cultura, l’evento di Venezia – che per la sua realizzazione ha messo in relazione ai massimi livelli le istituzioni italiane e quelle thailandesi – omaggerà inoltre i 155 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Thailandia.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).