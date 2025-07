Venezia, al via i lavori di rifacimento del Ponte Case Nove a Cannaregio

VENEZIA (ITALPRESS) – Sono entrati nel vivo i lavori di rifacimento del Ponte Case Nove, a Cannaregio. Dopo la fase di accantieramento, avviata lo scorso mese di giugno per consentire le prime indagini e la consegna definitiva dei lavori, si procederà alla chiusura del ponte al traffico pedonale a partire da venerdì 1 agosto e del traffico acqueo sottostante da mercoledì 6 agosto, cosi da avviare la fase di smontaggio delle strutture lignee.

Il nuovo ponte avrà le travi principali ad arco ribassato in acciaio e nuovi gradini, piano di calpestio e parapetti in legno. Le dimensioni resteranno invariate: 16,80 metri di lunghezza e una larghezza di 2,40 metri. Verranno rifatti gli scalini in legno (16 lato est, Chiovere, e 10 lato ovest) e i parapetti, come anche i sottoservizi esistenti a cui si aggiungeranno alcuni nuovi cavidotti per eventuali sottoservizi aggiuntivi. L’importo complessivo dell’intervento è di 500.000 euro. La durata dei lavori prevista è di 180 giorni, salvo condizioni meteo avverse o altri imprevisti che possano rallentare l’intervento.

In particolare, il traffico acqueo sarà interdetto dal giorno 6 agosto, dalle ore 8 alle 17, per consentire le operazioni di smontaggio del ponte. Seguiranno le ordinanze dirigenziali conseguenti accompagnate dalla segnaletica informativa per la cittadinanza, in parte già posizionata nei punti di interesse. Si stanno, inoltre, ricollocando in soste temporanee i concessionari di posto barca interessati dai lavori, a ridosso del ponte e interferenti con le aree di cantiere.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).