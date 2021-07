VENEZIA (ITALPRESS) – Dai dati di Veneto Lavoro risulta che nella regione in periodo Covid (aprile 2020- maggio 2021) sono state autorizzate 577.411.177 ore con causale emergenza sanitaria Covid, 126.011.341 delle quali autorizzate da gennaio a maggio di quest’anno tra cassa integrazione ordinaria, in deroga e fondi di solidarietà. Sempre considerando il periodo gennaio-maggio, in Veneto si è passati dai 6,4 milioni di ore del 2019 di ore Cig ai 166 milioni del 2020 fino ad arrivare ai quasi 77 milioni del 2021. I dati del 2020 sono superiori a quelli del 2021 perchè nel primo semestre ci fu il lockdown con la conseguenza che la maggior parte delle aziende è rimasta chiusa. I dati Istat indicano che il Veneto è tra le regioni che nel mese di maggio ha avuto il maggior numero di autorizzazioni per i fondi di solidarietà (13,7 milioni di ore), secondo solo alla Lombardia (20,4 milioni). A livello nazionale, le ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono state 35,5 milioni per il settore “alberghi e ristoranti”, delle quali 18,6 milioni per “attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” e 17 milioni per il “commercio”. “I dati fotografano un mercato del lavoro congelato ma la realtà è ben diversa – dichiara l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan – Le misure volute dal Governo a tutela dell’occupazione in epoca pandemica sono andate nella giusta direzione di mettere in protezione i lavoratori e le imprese affinchè le imprese non perdessero il capitale umano e non ci trovassimo di fronte ad una massa di disoccupati in cerca di lavoro ma ora serve una seria riforma degli ammortizzatori sociali. Non possiamo più permetterci solo politiche passive, il modello veneto lo insegna anche se parliamo di regole nazionali – continua – Il Veneto da solo non può decidere di attivare politiche di formazione del personale quando il lavoratore è sospeso. Credo sia assolutamente necessaria una riforma degli ammortizzatori che deve essere necessariamente nazionale”.

(ITALPRESS).