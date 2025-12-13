Veneto, Stefani “Orgoglioso della delega alla sanità al professor Gerosa”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Un assessorato fondamentale, ci tenevo a fare questa scelta, una scelta che ho fatto con grande orgoglio, quella del professor Gerosa. Una figura di riferimento illuminare nazionale e internazionale che ha conosciuto diverse realtà. Ha avuto modo di essere una figura di riferimento della sanità pubblica e sono orgoglioso e onorato che sia al servizio della nostra regione, sia al servizio dei veneti e possa dare davvero una forte attenzione a questa materia che è la materia vogliamo dire più sentita dai cittadini come è normale che sia". Così Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, a margine della presentazione della nuova Giunta regionale. f29/tvi/mca3