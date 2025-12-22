Veneto, Stefani “Dalla burocrazia al sociale, ecco i temi per il 2026”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Apriremo il tavolo di contrasto alla burocrazia, altro grande tema che abbiamo presentato. Rilanciato in campagna elettorale con tutte le associazioni di categoria e sarà convocato a gennaio. Oltre a questo la grande sfida della formazione tecnica e professionale, il percorso verso la holding autostradale del nord-est, un'altra grande sfida importante che dovremo percorrere Insieme l'importanza di una forte attenzione al mondo del sociale, residenze sociali per anziani attrezzate, quartieri inclusivi, villaggi inclusivi e una sanità sempre più territoriale, sfruttando anche la rete delle case di comunità e l'implementazione della tecnologia al servizio della sanità". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, a margine della conferenza stampa f29/tvi/mca2