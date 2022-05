VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha dato il via libera a 15 progetti d’investimento per un totale di 11 milioni 884 mila euro, proposti da Ulss e Aziende Ospedaliere e approvati dalla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia e Edilizia Sanitaria (CRITE).

“Si tratta di acquisti e opere – fa notare l’Assessore – assolutamente necessari per mantenere l’operatività e la qualità dei servizi erogati, che hanno superato il severo vaglio della CRITE”.

“Ciò significa – aggiunge l’Assessore – che in Veneto si continua con la strategia degli investimenti continui in sanità, autorizzati e finanziati nonostante l’enorme impegno finanziario legato alla lotta al Covid”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

