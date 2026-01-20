Veneto, 10 mln per bacino Fratta-Gorzone. Stefani “Tuteliamo la sicurezza”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Oggi abbiamo deliberato all'unanimità in giunta un investimento di 10 milioni di euro per il collettore Arica, tanto richiesto dalle comunità del bacino Fratta-Gorzone, che permetterà oltre che tutelare la sicurezza anche un aiuto importante e straordinario per la sostenibilità ambientale". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. tvi/mca2 Fonte: Regione Veneto