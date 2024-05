ROMA (ITALPRESS) – “La musica popolare contemporanea non è riconosciuta da nessun governo, invece abbiamo bisogno di dare dignità ai De Andrè e ai Geolier. Vorrei che la musica entri nella nostra Costituzione, come lo sport e tutte le arti, il cinema, il teatro”. Così Antonello Venditti, al ministero della Cultura per celebrare i 40 anni dell’album Cuore. A completare le celebrazioni ci sarà “Notte Prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”, il progetto live che lo vedrà impegnato con una speciale anteprima all’Arena di Verona il 19 maggio e poi con tre concerti unici alle Terme di Caracalla a Roma il 18, 19 e 21 giugno. Proprio in coincidenza con il via agli esami di Stato.

